Guinée : Lancement des travaux du cluster agro-industriel d'Entag

Selon la ministre du Commerce, de l'Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises, ce cluster agro-industriel, d'une capacité d'accueil de 12 micro-industries, permettra de doter le pays d'une infrastructure moderne et de promouvoir un modèle de développement intégré axé sur la transformation locale, la création de valeur ajoutée et la structuration des chaînes de valeur agroalimentaires autour des acteurs économiques nationaux.





Dans son discours, le Premier ministre a souligné la nécessité de diversifier l'économie guinéenne et d'encourager la transformation locale des ressources : "Il est impératif de faire en sorte que la Guinée ne soit plus un pays où l'économie de rente est la plus développée dans tous les secteurs. C'est pourquoi il est d'une nécessité absolue d'encourager la transformation de nos différents produits."





Il a également insisté sur l'importance d'un accompagnement des entrepreneurs locaux : "Pendant l'immersion, nous avons rencontré de nombreuses femmes, de jeunes et d'hommes talentueux qui développent des initiatives, parfois de manière artisanale. Les laisser à ce stade, c'est les condamner à ne pas être suffisamment compétitifs, rentables et à se décourager."





Le cluster agro-industriel d'Entag générera près de 1 000 emplois et comprendra 12 ateliers de production, 12 entrepôts privatifs, une zone de stockage commune, des espaces administratifs partagés, une salle de réunion et un espace de coworking, une aire de restauration et de repos, un espace de traitement des déchets techniques et une salle de formation technique.