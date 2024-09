Guinée : Le Président Doumbouya en Chine pour solidifier les relations

Cette visite s'inscrit dans le cadre du Forum sur la Coopération Sino-Africaine (FOCAC), visant à renforcer les relations entre la Chine et les pays africains. Le Général Doumbouya a eu un tête-à-tête avec le Président chinois, au cours duquel ils ont discuté des relations bilatérales.



Lors de sa rencontre avec Ding Xuexiang, ils ont échangé sur le renforcement des liens entre la Guinée et la Chine, notamment dans les domaines des infrastructures et des mines.



Les discussions ont également porté sur divers projets de développement économique d'intérêt commun.

Cette visite vise à solidifier les relations entre la Guinée et la Chine, en mettant l'accent sur des partenariats stratégiques pour le développement économique et infrastructurel.