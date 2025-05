Guinée équatoriale : présentation du plan d'urgence contre le VIH/Sida

À la suite d'une réunion avec le Premier ministre lundi dernier, le département de la Santé a rencontré de nouveau le Premier ministre du gouvernement pour présenter un plan de communication et de prévention qui permettra d'enrayer les chiffres élevés de la maladie dont souffre encore notre pays.



Ce plan d'urgence reprend toutes les activités d'impact, de prévention et de communication sociale visant à lutter contre le VIH/Sida et d'autres maladies sexuellement transmissibles pendant la période 2025-2026, et s'aligne sur les stratégies globales d'élimination du virus, sensibilisant, changement de comportements et promouvant des pratiques sûres, soulignant les responsables de la santé.



Après analyse des données et constatation que l'incidence du sida a augmentées, le Premier ministre a chargé la Santé de lancer d'urgence une série d'actions avec une stratégie qui sert à la fois à prévenir la population contre la maladie et à ceux qui ont déjà souffrent du virus, qui doivent être sensibilisés à suivre le traitement afin d'éviter une augmentation des nouvelles infections et de la mortalité liée au VIH.



Le chargé de la coordination administrative s'est également intéressé à la question de la disponibilité de médicaments antirétroviraux dans le pays, souhaitant savoir quel stock dispose la Santé pour continuer à absorber les patients atteints du VIH, car les médicaments antirétroviraux pour le traitement du VIH sont cruciaux pour la survie et la qualité de vie des personnes vivant avec la maladie et leur disponibilité sont essentielles.



À cet égard, le département de la Santé a informé le Premier ministre du gouvernement que des mesures sont prises pour garantir l'accessibilité à ces médicaments ainsi que la gestion des chaînes d'approvisionnement. Il est précisément prévu que pour ce dimanche 1er juin, le ministère disposera de 13 tonnes de médicaments antirétroviraux dont la distribution sera effectuée à tous les hôpitaux et centres de santé à partir de la semaine prochaine et dont la population pourra acheter gratuitement.



Après avoir pris connaissance de la situation actuelle des médicaments pour les patients atteints du VIH et félicité le département de la Santé pour ces efforts urgents, le Premier ministre a clôturé la réunion en donnant aux responsables de la Santé l'ordre de présenter d'urgence l'état des recettes et des dépenses de tous les hôpitaux du pays, cette justification de revenu doit être présentée tôt ce vendredi 30 mai.