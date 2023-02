Hissein Brahim Taha : "l'impunité d'Israël l'encourage à sévir davantage"

Ces propos sont contenus dans le discours du Secrétaire général prononcé en son nom par l'Ambassadeur Samir Bakr Diab, Secrétaire général adjoint pour la Palestine et les affaires d'Al-Quds Al-Charif lors de la réunion extraordinaire à composition non limitée du Comité exécutif de l'OCI tenue lundi 27 février 2023, à son siège à Djeddah. La réunion a porté sur la question de l'escalade de l'agression israélienne contre la ville de Naplouse et l'ensemble du territoire de l'État de Palestine, qui a récemment fait 11 martyrs et des dizaines de citoyens palestiniens blessés.



Dans son discours, le Secrétaire général a déclaré que le droit international est indivisible, alors qu'Israël, la puissance occupante, continue de réfléchir à ses crimes et violations et de perpétuer son régime de colonisation sur le territoire palestinien au vu et au su de la communauté internationale. Il a indiqué que sa violation du droit international, des Conventions de Genève et des résolutions des Nations Unies n’a été possible qu’en raison de l'absence de dissuasion politique, juridique ou humanitaire.



Le secrétaire général a présenté ses sincères condoléances à toutes les familles des martyrs à la suite de l'attaque criminelle d'Israël contre la ville de Naplouse, tout en adressant un salut d'admiration à l’inébranlable peuple palestinien. Hissein Taha a condamné le crime odieux commis à Naplouse et avant cela dans les villes de Jéricho et Jénine ; ce qui vient gonfler le bilan sans fin des crimes de l'occupation contre le peuple palestinien.



Le secrétaire général a appelé les États membres de l'OCI à présenter des déclarations écrites et des arguments oraux à la Cour internationale de Justice, qui a été invitée par l'Assemblée générale des Nations Unies à émettre un avis consultatif sur le statut légal de l'occupation israélienne et les effets découlant de l'occupation à long terme par Israël du territoire palestinien, y compris la ville d'Al-Qods Al-Charif, et ses violations continues du droit du peuple palestinien.