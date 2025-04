Hommage du Gouvernement du Burkina Faso au Pape François

"Il a consacré son ministère à bâtir une humanité plus juste entre les hommes et plus digne de Dieu."



Souvenirs Émus

"Sa peine partagée avec le peuple burkinabè restera gravée dans nos mémoires."

Dans un communiqué, le Gouvernement a salué la mémoire d’unet d’un, soulignant son dévouement à la promotion de la fraternité humaine et son engagement envers les plus vulnérables :Le Gouvernement a également rappelé l’élan de cœur de sa Sainteté envers le Burkina Faso, particulièrement touché par la, et a exprimé sa peine partagée avec le peuple burkinabè ainsi que les familles des victimes de la violence :En conclusion, le Gouvernement a exprimé sa solidarité avec les fidèles catholiques et tous les hommes de bonne volonté affectés par cette perte, en présentant sesà l'État de la Cité du Vatican, à l'Église Famille du Burkina Faso et à tous les catholiques du monde.