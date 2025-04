Hommage du Président du Togo, Faure Gnassingbé, au Pape François

Dans son message, le Président Gnassingbé a rendu hommage aux efforts constants du Pape François pour défendre la dignité humaine et soutenir les plus vulnérables, des actions qui resteront gravées dans les mémoires. Au nom du peuple togolais, il a adressé ses sincères condoléances à l'Église catholique et à tous les fidèles affectés par cette disparition.





Voici la citation de son message :



"C’est avec une grande émotion que j’ai appris le décès de Sa Sainteté le Pape François. Artisan infatigable de paix, de justice et de fraternité, il laisse une empreinte profonde dans notre humanité. Son engagement en faveur des plus vulnérables et son appel constant à la dignité humaine resteront gravés dans nos mémoires. Au nom du peuple togolais, j’adresse mes condoléances attristées à l’Eglise catholique et à tous les fidèles touchés par cette perte."





Le message rappelle également la rencontre entre le Président Gnassingbé et le Pape François le 29 avril 2019, où ils ont discuté des relations entre le Saint-Siège et le Togo, ainsi que de la contribution de l'Église catholique au développement du pays. Ils ont aussi abordé les défis spécifiques de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique subsaharienne, soulignant la nécessité d'efforts communs pour la sécurité, la stabilité et la paix.