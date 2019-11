INTERNATIONAL ITFC convie ministres et partenaires mondiaux pour le premier ‘Forum des Partenaires'

26 Novembre 2019



(DJeddah) – La Société Internationale Islamique de Financement du Commerce (ITFC), membre du Groupe de la Banque Islamique de Développement (BID), réunit pour la première fois ses principaux partenaires financiers internationaux et inaugure le premier « Forum des Partenaires ITFC 2019 dont la thématique sera : Investir pour l’impact » à Djeddah, en Arabie Saoudite, le 5 Décembre 2019.



En 2018, ITFC, filiale clef de la BID, a célébré ses 10 ans de mise en œuvre et de succès. Cet évènement a présenté l'occasion de faire le point sur ses objectifs stratégiques en tant que fournisseur de solutions commerciales et de développement économique pour ses pays membres. C’est dans ce contexte que le dit Forum, sera organisé sous la présidence de Monsieur, le Directeur General d’ITFC, M. Hani Salem Sonbol, qui pilotera une journée animée de panels de discussions et de partages d’expériences en reconnaissance des efforts des partenaires de l’ITFC dans la réalisation de ses missions auprès de ses pays membres de l'OCI et dans le monde.



Sous le haut Patronage de SEM. Bandar Hajjar, Président du Groupe de la Banque Islamique de Développement (BID), l'événement d'une journée qui se tiendra à l'hôtel Ritz Carlton, accueillera plusieurs Institutions Financières Internationales, Régionales et Locales, Fonds, Banques, Services Gouvernementaux et Ministres. SEM. Sahar Nasr, Ministre de l'Investissement et de la Coopération internationale la République arabe d'Egypte ; SEM. Muhammad Hammad Azhar, Ministre des Affaires Économiques du Gouvernement du Pakistan seront présents aux côtés des principaux acteurs du secteur bancaire et financier.



M. Hani Salem Sonbol a commenté l'événement à venir : "Après 11 ans de croissance continue et de succès dans l'accomplissement de notre mission de catalyseur du développement du commerce entre les pays membres de l'OCI, il est opportun de réunir les acteurs importants de notre succès. Les organisations présentes le 5 décembre sont incontestablement pilier de nos affaires qui nous ont aidé à atteindre nos objectifs de développement du commerce et d'amélioration des conditions de vie à travers le monde. Nous sommes impatients de partager cette reconnaissance avec eux tous."



L'ordre du jour du forum comprendra une séance d'ouverture au cours de laquelle plusieurs Gouverneurs (Ministres) des pays membres de la BID prononceront des discours inauguraux, suivis d'une présentation des réalisations de ITFC et de ses partenaires en matière de financement du commerce, deux panels de discussions de haut niveau sont également prévus et d’un espace de réseautage et d'échanges pour prise de contacts entre délégués.



La Société Internationale Islamique du Financement du Commerce (ITFC) est un membre du groupe de la Banque Islamique de Développement (BID). Elle a pour vocation de faire progresser le commerce entre les Pays Membres de l'OCI, permettant en définitive de contribuer à son objectif prioritaire visant à améliorer les conditions socio-économiques des personnes à travers le monde. Démarrant ses activités en janvier 2008, l'ITFC a depuis renforcé toutes les opérations de financement commercial qui étaient gérées par différents guichets du Groupe de la BID.



L'obtention de la notation de A1 de Moody's démontre l'efficacité de la prestation de la Société en répondant rapidement aux besoins du client dans un contexte obéissant aux lois du marché.

Depuis 2008, l'ITFC a fourni plus de 45 milliards de dollars pour financer le commerce dans les Pays Membres de l'OCI, faisant de la Corporation le premier fournisseur de solutions commerciales pour répondre aux besoins des Pays Membres de l'OCI. En endossant le rôle de catalyseur du développement commercial parmi les Pays Membres de l'OCI et au-delà, la Société permet aux entités des Pays Membres d'accéder plus facilement au crédit commercial et leur fournit les outils de renforcement de leur capacité en matière de commerce, ce qui leur permet d'être compétitives sur le marché international.





