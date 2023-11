Initiative "Maman TIC" de Reindos Social : vers une autonomie technologique des femmes au Tchad

L'association Reindos Social, en partenariat avec la Chambre de Commerce, d'Industrie, d'Agriculture, des Mines et d'Artisanat, a initié un projet intitulé « Maman TIC » qui vise à former des femmes en informatique et en utilisation d'Internet.



Aicha Adoum Abdoulaye, présidente de Reindos Social, a souligné la nécessité de combler la fracture numérique chez les femmes, avec le soutien de la Chambre de Commerce et Moov Africa. Le projet, qui prévoit la formation de 150 femmes, a pour objectif de les doter des compétences nécessaires pour mieux gérer leurs finances et assurer la pérennité de leurs activités génératrices de revenu.



Fodeibou Nimat Baroud, vice-présidente de la Chambre, a rappelé l'impact positif de la numérisation sur les entreprises et son importance pour les entrepreneures. La formation est conçue pour encourager l'autonomisation intellectuelle et financière des femmes, essentielles au développement socioéconomique du Tchad. Elle encourage les participantes à maximiser les avantages de cette formation pour leur développement personnel et professionnel.