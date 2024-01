Innovation éducative au Tchad : réception des manuels de la méthode Florès GonG-NOTA

Le ministre de l'Éducation nationale et de la Promotion civique, Ndolembaï Sadé Njesada, a présidé ce mardi 16 janvier 2024 la cérémonie officielle de réception des manuels et guides pédagogiques de la méthode Florès GonG-NOTA. L'événement s'est déroulé au Centre National des Curricula (CNC) situé au quartier Pari-congo à N'Djamena.



Suite aux inondations de 2022, le Tchad a bénéficié d'un financement accéléré de la Banque Mondiale. La troisième composante de ce financement attribue au CNC la gestion de plusieurs activités, incluant l'acquisition de 57 500 manuels et guides pédagogiques de la méthode Florès GonG-NOTA, l'acquisition d'intrants pour l'impression de 197 000 manuels et guides d'éducation civique et morale, la révision de l'imprimerie du CNC offerte par la Turquie en 2018, et la distribution des outils pédagogiques dans des régions stratégiquement choisies.



La méthode Florès GonG-NOTA, mise au point par le chercheur indépendant tchadien GONG NOTA T. Moussa, vise à faciliter l'acquisition de l'écriture dans les écoles et les centres d'alphabétisation. Elle présente des effets positifs sur la lecture et l'art graphique. Basée sur quatre signes de base - le trait, la courbe, le crochet, et le point - elle permet une acquisition rapide de l'écriture en cursive et script en 21 jours.



La démarche pédagogique de la méthode repose sur un triangle, comprenant l'apprentissage du graphisme, la maîtrise des quatre signes, et la combinatoire. Cette dernière étape associe les signes pour former des lettres, chiffres, signes de ponctuation, symboles, et figures.



Le ministre Ndolembaï Sadé Njesada a exprimé son enthousiasme pour la méthode, annonçant sa distribution rapide dès la rentrée 2024-2025 pour faciliter l'apprentissage des enfants. GONG-NOTA T. Moussa, l'auteur, a souligné l'importance d'une formation des enseignants pour améliorer l'apprentissage dans les établissements scolaires.