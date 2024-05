Iran: Le Président de la Commission de l’Union africaine choqué par le décès du Président Seyed Ibrahim Raisi

M. Faki a adressé ses sincères condoléances, sa profonde sympathie et la solidarité de l'Union africaine aux familles affligées et au Chef suprême et chef de la Révolution islamique, Son Eminence Sayyed Ali Khamenei, au Gouvernement iranien et au peuple iranien fraternel en cette période de profonde douleur et de perte.



Le président iranien Ebrahim Raïssi est décédé dimanche 19 mai 2024 dans un accident d’hélicoptère, alors qu’il revenait d’un voyage officiel dans la province de l’Azerbaïdjan orientale. Le ministre des Affaires étrangères Hossein Amir-Abdollahian est également décédé dans le crash.



L’hélicoptère présidentiel transportant la délégation présidentielle s’est écrasé dans une région escarpée et boisée, par temps pluvieux et brouillard épais. Les opérations de recherche ont confirmé que les passagers n’avaient pas survécu.