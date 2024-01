Italie-Afrique : l’Italie annonce un plan de 6 milliards de dollars pour renforcer son partenariat avec le continent

Le président du Groupe de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, s’est joint à 25 dirigeants africains et responsables de l’Union européenne lors du sommet.



Ce sommet, qui s’est tenu alors que l’Italie assume la présidence du G7 à partir de ce mois-ci et qui précède de quelques semaines le 37ème sommet ordinaire de l’Union africaine à Addis-Abeba, a été l’occasion pour la Première ministre italienne, Georgia Meloni, de lancer un appel en faveur d’un nouveau partenariat italien avec l’Afrique.



La dirigeante italienne a annoncé diverses initiatives destinées à renforcer les liens économiques et à créer un pôle énergétique pour l’Europe, tout en freinant l’émigration africaine vers l’Europe. Ces initiatives comprennent un engagement initial de 5,5 milliards d’euros (5,95 milliards de dollars), garanties comprises.



Le président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki, a salué le soutien promis, tout en notant qu’une consultation préalable avec le continent africain aurait été souhaitable, en particulier lors de l’élaboration du plan Mattei. Il a déclaré que le plan s’alignait néanmoins sur les priorités de l’Afrique.



S’exprimant lors d’une session sur la coopération en matière d’économie et d’infrastructures, M. Adesina a souligné le rôle clé du Groupe de la Banque africaine de développement dans le soutien aux pays africains. Il a déclaré que la trajectoire économique de l’Afrique était convaincante.



« Avec une population de 1,4 milliard d’habitants, la plus grande population de jeunes au monde, les plus grandes sources d’énergie renouvelable au monde, les plus grands gisements de minéraux et de métaux critiques au monde et la plus grande part de terres arables non cultivées restantes au monde, l’Afrique déterminera l’avenir du monde », a déclaré M. Adesina.



Il a souligné la résilience économique de l’Afrique, notant que malgré les difficultés économiques mondiales liées au changement climatique, aux conflits et à la pandémie sanitaire, le continent est resté fort, avec une croissance du produit intérieur brut (PIB) réel de 4,1 % en 2022, supérieure à la moyenne mondiale de 3,5 % pour la même période.



Pour relever l’un des défis majeurs du développement accéléré de l’Afrique, notamment un important déficit de financement des infrastructures estimé entre 68 et 108 milliards de dollars par an, il a indiqué aux dirigeants que la Banque africaine de développement a investi 44 milliards de dollars dans les infrastructures au cours des sept dernières années. Il a précisé que ces investissements étaient destinés au développement des ports, des chemins de fer, des corridors de transport, de l’énergie et des infrastructures numériques.



Le président du Groupe de la Banque a salué le gouvernement italien pour la Facilité de financement du processus de Rome, qui fournira 100 millions d’euros (dont 90 % de financements concessionnels) pour soutenir les infrastructures en Afrique, en particulier pour les énergies renouvelables, les projets d’efficacité énergétique, l’eau et l’assainissement, les initiatives agricoles, ainsi que la formation professionnelle et la création d’emplois.



Il a également salué le « Plan Mattei pour l’Afrique » de l’Italie, dont il a reconnu qu’il donnait la priorité à la sécurité énergétique. M. Adesina a abordé la question du défi que représente la migration illégale en provenance des pays africains, soulignant qu’il est essentiel de continuer à soutenir la croissance économique et le développement des pays africains, de réduire la fragilité et de renforcer la résilience.



La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a appelé à un front uni pour lutter contre les passeurs. « La meilleure façon d’y parvenir est d’unir nos forces et de sévir contre les criminels et, en parallèle, de mettre en place des alternatives légales aux routes meurtrières empruntées par les passeurs », a-t-elle déclaré.