JO de Tokyo : la judokate tchadienne Memneloum éliminée

La judokate et porte-drapeau du Tchad, Memneloum Demos, a été éliminée en 16ème de finale dans la catégorie des -70kg après son combat contre la judokate de l’Uzbekistan, Matniyazova.



"Avec cette participation de la judokate tchadienne, le Tchad vient de prendre part aux Jeux Olympiques de Tokyo en qualité de nation qualifiée", explique le Comité olympique et sportif tchadien (COST).



Deux autres sportifs tchadiens sont encore en course, Hourtou Marlyse au tir à l'arc et Mahamat Bachir en athlétisme. La tchado-canadienne Kristel Ngarlem est attendue dimanche en haltérophilie dans la catégorie des -76 kg (équipe du Canada).



La 32ème finale aura lieu demain matin pour Hourtou Marlyse après sa qualification du 23 juillet. S'agissant de Mahamat Bachir, le 1er tour du 400 mètres hommes aura lieu dimanche 1er août sur la piste du stade olympique.