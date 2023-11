TCHAD Jeunesse et prévention des conflits au Tchad : table-ronde inspirante du CEDPE à Adré

Dans la ville d'Adré, le 20 novembre 2023, une mobilisation sans précédent de la jeunesse a eu lieu lors d'une table-ronde cruciale organisée par le Centre d'études pour le développement et la prévention de l'extrémisme (CEDPE). Cette conférence, se tenant dans cette ville à la frontière avec le Soudan, a été consacrée à une campagne de sensibilisation sur les signaux précurseurs des conflits et sur les stratégies pour leur prévention et gestion.

La journée de délibération a été inaugurée par le maire d'Adré, Mahamat Bourma, qui a souligné l'importance de s'attaquer de front aux causes de discorde pour préserver la paix et la cohésion sociale. Le président du CEDPE, Dr. Ahmat Yacoub Dabio, a ensuite pris la parole pour signaler la vulnérabilité des communautés face aux conflits non résolus et a mis en avant le rôle prépondérant du CEDPE, reconnu internationalement pour son engagement dans la lutte contre la radicalisation et l'extrémisme violent.



Le maire a également exhorté le CEDPE à étendre ses activités de sensibilisation à l'ensemble de la jeunesse tchadienne, afin de promouvoir un développement pacifique et harmonieux du pays. Absakine Zakaria et Sadam Ahmat, tous deux conférenciers, ont proposé des méthodes pour élargir le dialogue et renforcer la médiation, soulignant que les techniques interactives et participatives sont cruciales dans la résolution des conflits. Des intervenants ont mis en lumière les défis tels que l'impunité, la raréfaction des ressources et les problèmes liés à la transhumance, suggérant des solutions pratiques telles que la culture foragère et la création de marres artificielles.



Madjiassoum Beyanan a rappelé que les participants à la table-ronde représentent diverses communautés et doivent jouer un rôle actif en tant que tels, tandis que le président du CEDPE a insisté sur la nécessité de renforcer la justice et de consolider la société civile.



Lors des discussions, les intervenants ont abordé divers problèmes et solutions pour la prévention des conflits. Monsieur Boabaye a souligné le besoin de changement de mentalité et de rapprochement avec les leaders religieux pour résoudre les problèmes fondamentaux. La question des ressources, des réfugiés soudanais, de la corruption et de l'incompétence administrative a été soulevée, avec des appels à la responsabilité citoyenne et gouvernementale.



Des sujets tels que l'ethnocentrisme, l'unité nationale et le rôle des femmes dans la résolution des conflits ont été abordés par les participants. L'éducation a été identifiée comme un outil puissant pour lutter contre la discrimination et promouvoir la solidarité. Les participants ont également discuté de l'importance de l'assainissement de l'appareil administratif du pays et de la crédibilité dans l'application des règlementations.



Le président du CEDPE a conclu en soulignant l'importance de la justice transitionnelle et en explorant la possibilité d'appliquer ce concept aux conflits intercommunautaires. Le conférencier Sadam Ahmat a mis en avant des solutions telles que les assurances pourraient aider à la réparation des victimes de conflits.



Enfin, Mamabelle Aboye et d'autres intervenants ont attiré l'attention sur la ségrégation raciale et la discrimination, notamment dans l'emploi, et ont encouragé une éducation qui joue un rôle central dans la lutte contre ces fléaux. Les échanges ont été marqués par un consensus sur la nécessité d'une sensibilisation continue et d'une implication active de la jeunesse pour construire un Tchad plus uni et pacifique.





