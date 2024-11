Jeux africains militaires : l’esprit de coopération

La deuxième édition des Jeux africains militaires se déroule du 18 novembre au 30 novembre, au Nigeria, sous l’égide de l'Organisation du sport militaire en Afrique (OSMA). 1625 athlètes de 25 nationalités différentes vont s’affronter dans 20 disciplines.



Lors d’une cérémonie haute en couleurs, et devant le président Bola Tinubu, il s’est ouvert la deuxième édition des jeux africains militaires (Africa Military Games – AMGA) au stade National Moshood Abiola à Abuja.



Cette année, l’objectif est de promouvoir l’unité, la coopération et de renforcer les liens militaires entre les différentes nations africaines. Cette deuxième édition, placée sous le thème, « Renforcer la coopération militaire par le sport », permet aux différents pays présents de s’affronter dans plusieurs disciplines sportives.



Parmi les différents sports pratiqués pendant 12 jours de compétition : l'athlétisme, le football, le basket-ball, le volley-ball, la natation, le tir, la boxe, la lutte, le taekwondo et la course d'obstacles. Le Nigeria, pays hôte accueillera donc 25 pays parmi lesquels l’Algérie, le Maroc, le Kenya, l’Afrique du Sud, la Libye, le Congo, et même le Mali, et le Burkina Faso.



Et ce, malgré les différentes tensions diplomatiques entre le Nigeria et la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Certaines nations se sont déjà illustrées pendant la compétition comme l’Algérie qui a remporté la médaille d’or en football après sa victoire 1 à 0 contre le Cameroun, le 23 novembre dernier ; les lutteurs sénégalais qui ont remporté 1 médaille d’argent dans la catégorie (+79 kg) et 2 médailles de bronze dans la catégorie 70 kg.



Il est certain que les jours à venir les nations compétitrices vont tenter de donner le maximum en vue de la cérémonie de clôture du 30 novembre. Un formidable moyen de célébrer, récompenser et rendre hommage à leur travail acharné. Quand le sport est un vecteur de coopération et d’entraide. 22 ans après les premiers AMGA qui se sont déroulés au Kenya, c’est finalement le Nigeria qui a eu le privilège d’accueillir cette deuxième édition.



Le continent africain qui fait trop souvent à la Une des journaux en raison des conflits armés, des catastrophes naturelles ou des coups d’Etat militaires à l’occasion, à la faveur de ces jeux, de donner une image plus dynamique, plus pacifique et plus consensuelle.



C’est dans ce contexte et cet esprit que le vice-président nigérian, Kashim Shettima, « a souhaité au nom du président Bola Tinubu la bienveillance aux participants à Abuja et a appelé tous les militaires de toute l’Afrique à s’unir pour lutter contre l’insécurité et les autres menaces à l’unité et à la stabilité du continent ». C’est à ce prix mais aussi à travers le dépassement de soi et la cohésion, que les militaires africains, en restant soudés, parviendront à rétablir et à sauvegarder la paix et la sécurité du continent. Des valeurs qui sont pleinement incarnées par ces jeux militaires 2024 et le sport en général.