Joe Biden accueillera des dirigeants africains pour un sommet en décembre 2022

"Ce sommet démontrera l'engagement durable des États-Unis envers l'Afrique et soulignera l'importance des relations entre les États-Unis et l'Afrique et d'une coopération accrue sur des priorités mondiales communes", explique la Maison Blanche.



Le sommet des leaders américains et africains "s'appuiera sur les valeurs communes pour mieux encourager un nouvel engagement économique, renforcer l'engagement des États-Unis et de l'Afrique en faveur de la démocratie et des droits de l'homme, atténuer l'impact du COVID-19 et des futures pandémies, travailler en collaboration pour renforcer la santé régionale et mondiale, promouvoir la sécurité alimentaire, faire progresser la paix et la sécurité, répondre à la crise climatique et amplifier les liens avec les diasporas".



"Je me réjouis de travailler avec les gouvernements africains, la société civile, les communautés de la diaspora à travers les États-Unis et le secteur privé pour continuer à renforcer notre vision commune de l'avenir des relations américano-africaines", réagit Joe Biden.