John Criss : « Je suis au niveau international de ma musique »

Peux-tu dire de quelle nature sera ton prochain projet ?

Maintenant, chaque son que je vais sortir sera avec un clip, et le prochain projet sera une surprise. Je vais montrer une autre facette de moi, pour ceux qui ne connaissent pas mon second talent.



Quelles sont actuellement les nouvelles de ta carrière ?

Je viens de sortir un clip. Le titre c’est « m’en aller », un titre réédité, extrait de mon album « Never run away ». Je me prépare pour le prochain clip.



Après un bon moment de buzz dans le rap tchadien, tu te trouves actuellement à quel niveau avec ta musique ?

A vous de juger ! Mais je crois que ce n’est plus le même petit garçon que vous avez connu, il y a une décennie. Le temps passe, ce qui est sûr, je vais vous offrir de la qualité. Car ce sont des bombes lourdes, étant donné que je suis au niveau international.



Lorsqu’on sait que beaucoup de talents sombrent dans ce pays, alors dis-nous, quels sont les blocages de l'artiste tchadien à ton avis ?

Les principaux blocages de l’artiste tchadien sont : le manque de soutien par le ministère de la Culture, le manque d’internet alors qu'il faut rester actif sur les réseaux sociaux, pour se créer une communauté. Rien ne peut bouger lorsque même les abonnés d’Internet ne se connectent pas régulièrement. C’est terrible, le sort de la musique tchadienne. Nous subissons même trop d’arnaques. Il faut que ça change.



Dans ce cas, qu'est-ce que tu proposes comme solutions ?

Je propose que le ministère de la Culture nous verse normalement nos droits d’auteurs. Cet argent nous servira à sortir des projets de qualité, et permettrait d’assurer la com de nos œuvres.



Comment te définis-tu à travers ton art ?

À travers ma musique, je me définis comme un messager, parce que l'art est un message de réalité qui ne peut être exprimé en d'autres termes.



Quels sont les thématiques que tu aborderas dans tes prochaines sorties ?

Des sons engagés, mais beaucoup plus de la musique commerciale. Et c’est ce que les gens aiment.



Quel artiste a inspiré ta carrière musicale John Criss ?

Les groupes Authentique de sultan et Kent le miraculé m’ont poussé à faire de la musique, après le début de ma carrière influencée par le parcours de Lafouine



Et maintenant, quel type d'héritage comptes-tu laisser à la prochaine génération ?

La nouvelle génération est bourrée de talents, mais je partagerais mes expériences avec eux, et leur donner une bonne image de moi.