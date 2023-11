Journée 'Une seule santé' au Tchad : vers une meilleure préparation aux pandémies

Le ministre de la Santé Publique et de la Prévention, Dr Abdelmadjid Abderahim, a insisté sur l'importance de créer une plateforme "Une seule santé", d'opérationnaliser la couverture santé universelle et de conjuguer les efforts de tous les acteurs pour une lutte coordonnée et centrée sur la surveillance proactive face aux risques sanitaires.



Le ministre de l’Élevage et des Productions Animales, Professeur Abderahim Awat Atteib, a ouvert la cérémonie en rappelant que la célébration aligne le Tchad avec les directives internationales pour combattre les maladies émergentes et ré-émergentes, et est en accord avec les instructions du Chef de l'État visant à améliorer la qualité de vie de la population.



Il a souligné l'importance pour tous les acteurs de travailler ensemble, en tenant compte des dimensions socioculturelles pour développer des stratégies efficaces. Il a également noté que des efforts supplémentaires sont nécessaires dans les zones pastorales difficiles d'accès, notamment en raison de la faible densité et de la mobilité des populations nomades.



Les ministères impliqués, notamment ceux en charge de la Santé Publique, de l'Élevage et de l'Environnement, sont appelés à une synergie d'action et à une coopération renforcée pour que l'approche "One Health" devienne une réalité tangible et un remède aux pandémies futures. Une reconnaissance spéciale a été exprimée pour la détermination des ministères concernés et un appel a été lancé pour redoubler d'efforts sous le leadership du ministère de la Santé Publique et de la Prévention.