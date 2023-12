Judo : Ayoub Abdelbagi, le prodige Franco-Tchadien triomphe lors d’un tournoi en France

Né le 17 juillet 2014 en France, le jeune franco-tchadien Ayoub Abdelbagi Abdelkerim a brillamment remporté la médaille d'or dans le tournoi du judo jujitsu Pouzaugeais, catégorie des moins de 50 kilogrammes.



La compétition, tenue le 17 décembre 2023 en Pays de la Loire, Atlantique en France, a vu ce talentueux représentant du club Tuffauge 85, s'élever au sommet du podium. Participant depuis quatre ans à ce tournoi, qui vise à promouvoir les jeunes talents, pour une future carrière professionnelle, Ayoub a réalisé un parcours remarquable.



Après s'être classé deuxième en 2022, il a cette année surpassé ses rivaux, se plaçant devant Noa Tricot et Quantin Gaborieau, qui ont respectivement obtenu la deuxième et la troisième place.



Avec plus de 300 concurrents en lice, pour le titre suprême de judo, sa victoire est une belle affirmation de son potentiel et de son dévouement au sport.