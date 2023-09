Kagamé : « les réformes des institutions financières internationales profiteront à tous »

Les pays en développement subissent actuellement des primes de risque excessivement élevées, ce qui constitue une injustice manifeste. La situation actuelle les place tous dans le même panier, en se basant sur le niveau le plus bas de risque.



« C'est un problème que nous devons résoudre collectivement. En outre, il convient de souligner que ces coûts supplémentaires viennent s'ajouter aux taux d'intérêt déjà élevés auxquels les pays en développement font face.



Il est essentiel de comprendre que nous ne parlons pas de charité, mais plutôt de l'équité fondamentale » : le président Kagame a abordé cette question lors de sa participation à une table ronde de haut niveau intitulée « Vers une architecture financière internationale équitable ».



Cette table ronde a été organisée en collaboration avec le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, le président du Conseil européen, Charles Michel, et la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna. Le président Kagame a souligné que les réformes des institutions financières internationales bénéficieront finalement à l'ensemble de la communauté internationale.



Ces réformes visent à garantir une répartition plus équitable des charges financières, et à promouvoir un système financier mondial plus juste.



Cette table ronde de haut niveau a ouvert la voie à des discussions et à des actions visant à créer une architecture financière internationale plus équitable, dans laquelle les pays en développement ne seront plus pénalisés par des primes de risque excessives. Les résultats de ces réformes profiteront à l'ensemble de la communauté mondiale, en renforçant la stabilité financière et en favorisant le développement économique durable.