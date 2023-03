Kamala Harris : les relations américano-africaines recèlent un grand potentiel inexploité

"Les relations des États-Unis avec le continent, avec les dirigeants africains, sont importantes. Elles reposent sur une base historique. Et ceci, en dehors des [...] opportunités favorables non réalisées jusqu'à présent", a-t-elle déclaré.



Elle effectue actuellement une tournée africaine qui comprend des visites au Ghana, en Tanzanie et en Zambie. Selon Mme Harris, les relations entre les États-Unis et l'Afrique offrent une "opportunité incroyable" de développement. "Le voyage actuel est dû à l'importance d'une relation directe entre les États-Unis et le Ghana et d'autres pays du continent", a déclaré la vice-présidente.



Elle n'a pas nié avoir discuté avec les dirigeants ghanéens notamment des relations de la Chine avec l'Afrique. "Mais il ne s'agissait pas tant d'une conversation sur la Chine que sur les relations directes, fortes et importantes, que les États-Unis entretiennent avec le Ghana et d'autres pays africains", a assuré Mme Harris.



"Nous ne sommes pas motivés par ce que nous pouvons faire pour l'Afrique, mais par ce que nous pouvons faire avec l'Afrique et nos partenaires africains sur le continent. Les pays africains comme le Ghana joueront un rôle essentiel dans un certain nombre de problèmes mondiaux, qu'il s'agisse de la sécurité alimentaire, de la crise climatique ou des chaînes d'approvisionnement durables", a déclaré la vice-présidente. "Le développement de relations avec le secteur privé américain [avec des entreprises locales] en vue d'investissements sur le continent africain est également envisagé", a-t-elle ajouté.