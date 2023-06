Kanem : un adolescent sourd recherche désespérément sa famille

Un adolescent d'environ 16 ans, sourd de naissance, a été retrouvé dans la zone de Rig-Rig et est actuellement pris en charge par la Délégation Provinciale du Genre et de la Solidarité Nationale du Kanem à Mao.



il est fait appel à tous les médias et internautes pour diffuser largement cette information sur les réseaux sociaux afin d'aider ce jeune homme à retrouver sa famille.



Pour toute information ou pour signaler des renseignements utiles, veuillez contacter le Délégué du Genre et de la Solidarité Nationale du Kanem au numéro suivant : 66 26 05 14.