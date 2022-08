L’Iran annonce un transfert de technologies au Mali

Le Président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a accordé une audience, ce 23 août 2022, au ministre des Affaires étrangères de la République islamique d’Iran, Dr. Hossein Amir Abdollahian, en visite au Mali.



Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération entre les deux pays, dans divers domaines, informe la Présidence malienne.



À sa sortie d’audience, le diplomate iranien a confié avoir fait au président GoÏta un compte-rendu des activités de la Commission mixte de coopération entre la République du Mali et la République islamique d’Iran. Au menu des échanges, le renforcement de la coopération entre les deux pays, dans les domaines scientifiques, technologiques, agricoles et économiques.



Les deux pays entendent également développer leur coopération dans la lutte contre le terrorisme.



Dr. Hossein Amir Abdollahian rassure que le peuple malien sera témoin de l’accélération des rapports bilatéraux entre les deux républiques, rapporte la Présidence malienne.



Les échanges entre les deux pays vont s’accentuer, a-t-il indiqué, avant de préciser qu’il sera procédé, dans les plus brefs délais, au transfert de technologies au Mali.