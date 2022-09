INTERNATIONAL L'OCI appelle à relever les défis du chômage, de l'extrémisme, de l'asile et de l'immigration

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 8 Septembre 2022



Le secrétaire général de l'Organisation de la Coopération Islamique, M. Hissein Brahim Taha, a appelé à relever les défis auxquels sont confrontés les jeunes des États membres de l'OCI, notamment en ce qui concerne les taux de chômage élevés et le danger de propagation de l'extrémisme, ainsi que le problème du déplacement, de l'asile et de l'immigration illégale, en élaborant des politiques, des stratégies et des plans d'action conjoints pour répondre aux besoins des jeunes et leur offrir des opportunités et renforcer leur rôle dans le développement pour faire progresser la situation économique et sociale, construire et consolider la paix et le dialogue , et la lutte contre l'extrémisme et le terrorisme.

Il a tenu ces propos dans son adresse à la cinquième session de la Conférence islamique des Ministres de la jeunesse et des sports des États membres de l'OCI, qu’abrite le Royaume d'Arabie saoudite du 7 au 9 septembre 2022 sous le thème : « Promouvoir de la jeunesse et des sports aux fins de bâtir une Oummah solidaire ». Par ailleurs, Son Altesse Royale, le prince Abdulaziz bin Turki Al-Faisal bin Abdulaziz Al Saud, ministre des Sports du Royaume d'Arabie Saoudite et Président de la session en cours. M. Farid Gaypov, Ministre de la Jeunesse et des Sports de la République d'Azerbaïdjan, Président de la 4ème Conférence Islamique des Ministres de la Jeunesse et des Sports, et son Excellence le Président du Groupe de la Banque Islamique de Développement, Dr. Muhammad bin Suleiman Al-Jasser, ont respectivement prononcé leurs discours



Le secrétaire général a indiqué que des études mondiales indiquent que l'espace de l'OCI accueille environ un quart de la population de jeunes dans le monde, et que les pays de l'OCI doivent compter en leur sein plus d'un tiers de la jeunesse mondiale d'ici 2050, selon le projections démographiques mondiales des Nations Unies, tout en soulignant que ces faits et statistiques réalistes peuvent offrir des opportunités au monde musulman si le potentiel des jeunes est exploité de manière appropriée, et qu'ils sont impliqués dans la formulation de politiques et de programmes sur le développement des jeunes et les sports, et également dans leur mise en œuvre.



M. Hissein Taha a appelé à proposer des initiatives et des actions concrètes pour activer la stratégie de l'Organisation de la coopération islamique pour développer le sport dans les États membres et la stratégie de l'OCI pour la jeunesse, en lançant des programmes de développement pour la jeunesse dans tous les États membres ; les États membres. et les institutions compétentes doivent activer leur rôle dans ces programmes et initiatives.



Mohamed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud a salué la grande attention que les sages dirigeants du Royaume d'Arabie saoudite ont toujours accordée aux questions liées à la jeunesse et au mouvement sportif dans les États membres de l'OCI, notamment pour le soin généreux qu'il a accordé à l'OCI et le soutien continu à ses diverses activités et programmes, afin de renforcer la solidarité islamique, et de faire progresser le rôle confié à l'Organisation.





