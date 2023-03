L’OCI appelle la communauté internationale à fournir une protection au peuple palestinien

Le Secrétariat général de l'Organisation de coopération islamique a condamné le crime odieux commis par les forces d'occupation israéliennes, dans le camp de Jénine.



Cette situation a entraîné la mort de six martyrs et de nombreux blessés palestiniens, ainsi que la poursuite des actes de violence et d'intimidation perpétrés par des extrémistes colons dans la ville palestinienne de Hawara.



Et cela est considéré comme une extension de l'agression israélienne ouverte contre le peuple palestinien, en violation flagrante du droit international humanitaire.



L'OCI a tenu l'occupation israélienne pleinement responsable des conséquences de ses crimes et agressions continus qui aggraveraient la tension et l'instabilité dans la région.



Par ailleurs, elle appelle en même temps les acteurs internationaux à intervenir pour mettre fin à la poursuite des crimes israéliens dans tout le territoire palestinien occupé, y compris la ville d’Al Qos et de fournir une protection internationale au peuple palestinien.