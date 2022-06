L'OCI appelle les universités islamiques à doter leurs étudiants de la technologie de pointe

Le Secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique, S.E. M. Hissein Brahim Taha, a appelé les universités des États membres de l'OCI à adapter leurs programmes d'études et à équiper leurs étudiants de technologies de pointe, conformément aux progrès technologiques réalisés dans le monde.



Le Secrétaire Général a lancé cet appel dans un discours prononcé en son nom par S.E. Amb. Askar Mussinov, Secrétaire Général Adjoint pour la Science et la Technologie, lors de la 30ème cérémonie de remise des diplômes de l'Université Islamique en Ouganda (IUIU) qui s'est tenue à Mbale, en Ouganda, le 10 juin 2022. Le Secrétaire général a également félicité les diplômés et leur a conseillé de continuer à améliorer leurs connaissances et leurs compétences et de se mettre au diapason des progrès technologiques rapides afin de garantir un progrès continu dans leur vie.



La cérémonie haute en couleurs a attiré des milliers d'invités de la région d'Afrique de l'Est et d'ailleurs. Plusieurs officiels ont également pris la parole lors de la cérémonie pour rendre un hommage appuyé à l'OCI au vu de son engagement en faveur de la promotion de l'enseignement supérieur, de la science et de la technologie parmi les États membres de l'OCI et pour son soutien indéfectible à l'Université islamique en Ouganda. Sous le patronage de l'OCI, l'Université a enregistré d'énormes réalisations allant de l'augmentation des programmes académiques au développement d'infrastructures modernes.



Avant la cérémonie de remise des diplômes, le Conseil d'administration a tenu sa 35ème réunion ordinaire dans la ville de Mbale, au cours de laquelle il a adopté un certain nombre de résolutions visant à améliorer les performances administratives et académiques de l'Université.



L'IUIU, qui a commencé avec seulement 88 étudiants en 1988, compte aujourd'hui plus de 10 000 étudiants et neuf facultés, alors qu'elle n'en comptait que deux à ses débuts. Elle s'est étendue à d'autres régions du pays en créant trois autres campus en plus du campus principal de Mable.



Lors de la cérémonie de remise des diplômes de cette année, un total de 2278 étudiants ont été récompensés par diverses distinctions allant du certificat au doctorat.