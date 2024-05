L’OCI lance un appel d’aide d’urgence pour les victimes des inondations en Afghanistan

Le bilan humain est important et devrait continuer de s’alourdir. Les fortes pluies saisonnières du vendredi 10 mai 2024 ont provoqué de graves inondations, affectant des centaines de familles et causant d'importants dégâts aux infrastructures, aux propriétés et aux terres agricoles.



Les crues subites dévastatrices ont frappé l’Afghanistan quelques mois seulement après une série de tremblements de terre meurtriers qui ont secoué plusieurs provinces du pays.

Les conséquences tragiques des crues soudaines actuelles devraient servir de sonnette d’alarme pour la communauté de l’OCI et au-delà.



Un nombre croissant de familles et d’enfants vulnérables auront désespérément besoin d’une aide urgente dans les jours et semaines à venir pour survivre et se rétablir.



L’OCI appelle de toute urgence tous ses États membres et les autres pays du monde ainsi que les organisations humanitaires à acheminer rapidement une aide vitale pour assister la population afghane touchée par les inondations en cours.