L'OIF et le Tchad unissent leurs forces pour garantir l'état civil des enfants

Un partenariat fructueux

La cérémonie de lancement a rassemblé de nombreuses personnalités, témoignant de l'importance accordée à ce projet par les autorités tchadiennes et les partenaires internationaux. La collaboration entre l'OIF et l'ANATS est un exemple de partenariat réussi pour relever les défis de l'état civil dans un pays où les besoins sont immenses.



Les enjeux d'un état civil efficace

Au-delà de la simple délivrance d'actes de naissance, ce projet contribue à renforcer l'état civil en améliorant les systèmes d'enregistrement des naissances, ce projet contribue à renforcer l'état civil tchadien.

Un état civil fiable est essentiel pour une meilleure gestion des populations et pour la mise en œuvre de politiques publiques efficaces.

En donnant une identité légale aux enfants, ce projet leur permet d'accéder à leurs droits fondamentaux.



Les prochaines étapes

Ce projet pilote constitue une première étape importante. L'OIF et ses partenaires souhaitent étendre cette initiative à d'autres régions du Tchad afin de toucher un plus grand nombre d'enfants.



En soutenant ce projet, l'OIF réaffirme son engagement en faveur de la promotion des droits humains et du développement durable en Afrique. Cette initiative est un exemple concret de la manière dont la coopération internationale peut contribuer à améliorer la vie des populations les plus vulnérables.