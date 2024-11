L'Université de N'Djaména se dote d'un centre de santé universitaire : Un pas de géant pour la santé des étudiants

Un centre de santé au service des étudiants



Le centre de santé universitaire de l'Université de N'Djaména a pour vocation première d'assurer la santé et le bien-être des étudiants, enseignants et personnels administratifs. Il offre un large éventail de services, allant de la consultation et du diagnostic à la prise en charge thérapeutique.





Des équipements modernes et une équipe compétente



Équipé d'un laboratoire d'analyse performant, d'une pharmacie et de deux ambulances, le centre de santé est en mesure de répondre aux urgences médicales et de dispenser des soins de qualité. Une équipe médicale compétente est également mobilisée pour assurer le bon fonctionnement de cette structure.





Un lieu de prévention et de formation



Au-delà de sa mission de soins, le centre de santé universitaire joue un rôle important dans la prévention des maladies. Il organise des campagnes de vaccination, des dépistages et des séances de sensibilisation pour promouvoir les bonnes pratiques de santé au sein de la communauté universitaire.





Par ailleurs, le centre constitue un cadre privilégié pour la formation pratique des étudiants en sciences de la santé humaine. Ils pourront ainsi mettre en application leurs connaissances théoriques et développer leurs compétences cliniques.





Une avancée majeure pour l'université



L'inauguration de ce centre de santé marque une étape importante dans le développement de l'Université de N'Djaména. En offrant des soins de qualité à ses étudiants, l'université contribue à améliorer leur bien-être et à favoriser leur réussite académique.







L'ouverture du centre de santé universitaire est une excellente nouvelle pour la communauté universitaire de N'Djaména. Cette initiative témoigne de la volonté de l'université de placer la santé et le bien-être de ses membres au cœur de ses préoccupations.