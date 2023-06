L'agriculture et l'alimentation au Tchad : la FAO et les médias unis pour un travail commun

Dans son discours de clôture, le représentant de la FAO a expliqué que cet atelier visait à communiquer pleinement avec les médias sur les actions de la FAO et son programme de travail.



Le mandat de la FAO se concentre principalement sur l'assistance technique dans l'élaboration de programmes stratégiques et de projets visant à accompagner le gouvernement du Tchad dans les secteurs prioritaires de l'agro-sylvo-pastoral et de la pêche, a-t-il affirmé.



La participation des médias dans l'élaboration stratégique des actions de communication de la FAO a été favorablement accueillie par le représentant de la FAO au Tchad, qui les a qualifiés d'"amis de la communication de la FAO", suggérant ainsi que la presse détient le pouvoir de provoquer des changements et peut aisément aborder des sujets tels que la malnutrition, l'insécurité alimentaire, la dégradation de l'environnement, la perte de biodiversité, la baisse du pouvoir d'achat, etc.



Marc Mankoussou souligne qu'il a retenu une recommandation importante qui préconise un partenariat entre la presse et la FAO afin d'aboutir à un document de travail, en soulignant que la communication au sein de son institution est un objectif noble qui doit être diffusé par le biais de travaux collaboratifs.