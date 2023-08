L'armée libyenne lance une opération militaire pour sécuriser la frontière sud

Al-Mismari a déclaré dans un communiqué vendredi que les unités affiliées au commandement de Haftar avaient lancé "une opération militaire vaste, précise et ciblée dans la zone frontalière sud, visant à sécuriser les frontières, les capacités et la sécurité des citoyens, et dans le cadre de l'extension continue de leur contrôle et de leur influence."



Il a cité les dirigeants de Haftar déclarant qu'ils "ne permettront pas à la Libye de devenir une base pour des groupes armés menaçant ses voisins ou pour des activités illégales, en insistant sur la préservation du principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des pays amis, frères et voisins, ainsi que dans leurs problèmes politiques."



Le même porte-parole a souligné "les fortes tensions politiques et sécuritaires que la région, les pays subsahariens et sahéliens ont traversées au cours des derniers mois, contribuant à la fragilité de la situation dans ces pays et à leur faible capacité de contrôler leurs frontières terrestres, facilitant ainsi la circulation de cellules de groupes terroristes et criminels."



Il a indiqué que le point de départ de l'opération est "la protection du pays, de la population et de leurs capacités économiques et de développement, et le maintien de la stabilité et de la sécurité dans tout le sud de la Libye, en se basant sur les rapports et informations de nos centres de commandement ainsi que les données provenant de nos points de contrôle et de surveillance, en plus d'informations de renseignement et de sécurité précises et complètes."



La déclaration d'Al-Mismari s'ajoute à une autre du département d'orientation morale du commandement général, la branche Sebha affiliée au commandement de Haftar, annonçant "l'arrivée de chefs militaires dirigés par le commandant de la Force d'opérations du Sud, le général de division Al-Mabrouk Sahban, à la frontière sud, plus précisément avec le Tchad." L'objectif est de "superviser les opérations militaires élargies qui seront lancées par les unités du commandement général (commandement de Haftar) pour nettoyer la région des groupes armés, assurer la sécurité, sécuriser les frontières et lutter contre l'immigration."



Suite à l'annonce d'Al-Mismari, la Division de l'information militaire du commandement de Haftar a publié une vidéo montrant le parachutage de soldats, décrivant l'atterrissage aérien près des montagnes de Kalinga, près de la frontière tchadienne, suivi d'une opération de ratissage ciblant des rassemblements de l'opposition tchadienne.



La division a également mentionné des opérations pour "évacuer et nettoyer plus de 2 000 logements dans les immeubles chinois de la zone d'Umm al-Aranib", située à environ 170 km au sud de Sebha, notant que ces logements sont occupés par un grand nombre d'opposants tchadiens et leurs familles.