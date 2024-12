L'art au service de la nature : une exposition exceptionnelle pour préserver la biodiversité du Tchad

Plus de 60 personnes, dont des représentants du gouvernement, des ambassadeurs, des étudiants et des artistes, ont célébré la beauté de la nature tchadienne à travers des photos saisissantes des parcs nationaux et des œuvres d'art originales créées par dix jeunes talents de Goz-Djarat. En collaboration avec l'artiste peintre Kirdassi Art, ces jeunes ont donné vie à leur vision de la conservation.





Jusqu'au 4 janvier 2025, tous les N'Djaménois sont invités à découvrir cette exposition exceptionnelle et à soutenir nos actions pour préserver le patrimoine naturel du Tchad.