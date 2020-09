TCHAD L'artiste tchadien Kaar Kaas Sonn annonce une sortie d'album réalisé pendant le confinement

Après NATURE en 2018, Kaar Kaas Sonn récidive et revient avec un album EUQSAM (masqué, à l’envers) entièrement réalisé pendant le confinement.



Une manière de dire que la musique ne saurait souffrir d’un enfermement, quel qu’il soit et qu’elle a toujours accompagné les hommes dans tous les moments de leur existence -joyeux ou tristes, explique l'artiste.



Pendant ce passage éprouvant du confinement, la musique a été une soupape pour beaucoup d’entre nous. L’artiste s’est saisi de l’occasion pour réaliser, au fil de ces jours incertains et interminables, un album qui sort masqué.



Beaucoup de nouvelles compos inspirées par ces moments de bagne citoyen, mais aussi quelques anciens textes remis au gout du jour ... Au total, 14 titres prennent place sur cet album qui s’écoute au travers de belles petites mélodies.

Présentation des chansons :



1. Aller simple : lorsqu’on lui diagnostique un cancer en phase finale, l’homme décide d’en parler avec son enfant. Très dure expérience que cette décision. Quand on aime, on doit tout dire, c’est aussi une belle preuve d’amour...



2. Habiter ton cœur : l’Homme aspire à vivre dans un paradis. C’est le projet de toute sa vie, son rêve le plus profond, mais il peine à le mettre en place. Ce paradis reste un idéal et il est logé dans le cœur de l’Homme et l’artiste souhaite y habiter...



3. Caballus : le cheval, cet ami fidèle et puissant de l’homme est agressé. Celui qui a accompagné l’Homme depuis la nuit des temps, qui l’a porté et nourrit... reçoit des coups de couteau. L’Homme, repu et insouciant, se laisse-t-il aveugler par sa méchanceté ? Hymne au cheval!



4. Elle m’a marabouté : la femme africaine, généreuse par ses formes, fait rêver l’homme. Occasion de lui chanter une ode. 5. Déconfiné : le bonheur de retrouver la liberté après ces mois interminables de confinement. Brader sa liberté est un sacrilège, un acte politique sans précédent. Abandonner un peu de sa liberté pour la santé, c’est un peu donner des coups de couteau à la démocratie ?



6. Flumet : c’est la beauté des Alpes. Au pied du toit de l’Europe, on aspire un air vivifiant, les yeux noyés dans la beauté et le cœur léger.

7. Histoire 100 codes : notre vie est otage de codes. Pour peu que la mémoire flanche et l’on est foutu devant la caissière et penaud devant le distributeur qui avale notre carte bancaire.



8. Douce Mayenne : indexé à tort au motif que des cas de Covid19 y étaient détectés en grand nombre, le 53 a été stigmatisé. Mais, les hautes autorités ne tarderont pas à reconnaître l’exemplarité du département dans la mise en place de tests. Quel pied de nez !



9. Invisible : Coronavirus, Covid19... être microscopique qui a chamboulé le monde. Mais, au lieu de réveiller la solidarité, le virus a engendré des coronations et un coronationalisme incompréhensible...



10. 9 minutes : un policier pose son genou sur le cou d’un homme qu’il vient de menotter. La douleur est atroce, comme la plupart, avant, mais la scène est, cette fois-ci, filmée. Et cette jouissance non dissimulée de l’agent censé protéger le citoyen... « Pour qu’on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que par la disposition des choses le pouvoir arrête le pouvoir. » M. le policier, Montesquieu parle, écoute-le!



11. Admirons l’hémoglobine : Finalement, le Tchad, ancien territoire militaire français, ne déroge pas à sa réputation. Aussi moche que la précédente, la guerre rythme les saisons... 12. M. le Président : Si, en dépit de tous ses ratés, le président trouve le moyen de s’élever en grade, alors célébrons l’échec, comme un peuple qui se suicide en dansant...



13. Res vilis : les citoyens tchadiens ne sont pas égaux. Seuls ceux qui détiennent le pouvoir ont tous les droits. Une normalité étrange qui a l’air de bien se porter.



14. Daye : un chant nangjere qui évoque la bravoure des hommes.





