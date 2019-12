La CASAC exhorte les tchadiens à la consolidation et à la préservation de la paix.

La Coalition des associations de la société civile pour l’action citoyenne (CASAC ) a organisé ce dimanche 15 décembre, au palais du 15 janvier, une journée de mobilisation pour appeler les tchadiens à préserver la paix et la stabilité du Tchad.



Cette journée de mobilisation en faveur de la paix a fait drainer une foule qui ne désemplit pas la grande salle de conférence du Palais de 15 Janvier.



La CASAC vise à travers ce meeting à demander à tous ses compatriotes de s’approprier de la paix et d’en faire d’elle, un levier essentiel pour accompagner la marche irréversible que connaît le pays.



La CASAC par la voix de son président « appelle toutes les tchadiennes et les tchadiens à cultiver l’amour de la patrie et à œuvrer sans relâche pour que notre pays soit à l’abri de toutes les péripéties et autres traquenards pouvant être ourdis par les ennemis de demain. »



Selon elle, « les tchadiens et les tchadiennes sont tous interpellés par rapport au changement de comportement et à l’éveil des consciences qui seront indiscutablement le soubassement salvateur du Tchad de demain. »



Le président de la CASAC, Mahamoud Ali Seid a dit que cette évolution est la résultante incontestable de la paix qui prévaut dans notre pays. Selon lui, le Tchad a joué le rôle d’acteur majeur dans le rétablissement de la paix dans beaucoup de pays en Afrique.



« La paix vaut autant que toutes les autres contingences, c’est pourquoi, nous demandons à tout un chacun de prêcher perpétuellement les valeurs de paix partout où il se trouve. La paix doit être le seul réceptacle de toutes nos espérances », martèle-t-il.



La CASAC dit apporter son soutien à toutes les initiatives de préservation de la paix au Tchad et réaffirme son soutien indéfectible au gouvernement qui lutte sans merci, contre les ennemis du Tchad.