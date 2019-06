La Chine détruit des mosquées et la culture ouïgoure

La mosquée est l’une des 31 au moins, en plus de deux lieux saints ouïgours, que le gouvernement de Beijing a terrassés ou partiellement démolis depuis 2016 dans la province chinoise du Xianjiang. C’est la conclusion * tirée par le Guardian et Bellingcat, deux groupes britanniques de journalisme d’investigation, sur la base de leurs analyses d’images de satellites.Ce constat est la toute dernière preuve de la campagne menée actuellement par Beijing contre les Ouïgours chinois et d’autres minorités ethniques musulmanes.« Les dirigeants du parti communiste cherchent méthodiquement à étouffer la culture ouïgoure et à éliminer la foi islamique », a déclaré le secrétaire d’État des États-Unis, Mike Pompeo, le 3 juin.Depuis avril 2017, plus d’un million de Ouïgours et de membres de l’ethnie kazakhe et d’autres groupes ethniques minoritaires musulmans ont été détenus dans des camps au Xinjiang. À l’intérieur de ces camps , les prisonniers seraient tabassés, torturés et forcés de renier l’islam.