La Commission de l’UA apporte des clarifications sur le cas du Tchad

Le porte-parole de la commission de l’Union africaine a fait une mise au point suite à la réunion du CPS tenue le 11 novembre 2022 sur la situation au Tchad.



Faisant suite à de nombreux articles et commentaires parus ces derniers jours en lien avec la situation au Tchad, Ebba Kalondo rappelle que le Président de la Commission de l’Union Africaine (UA) a fait le serment de s’en tenir toujours aux principes et décisions de l’Organisation sans parti pris et sans soumission à aucune autre autorité de quelque nature.



Dans le cas tchadien, le Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) avait rappelé les principes de l’UA et pris à trois reprises la même décision sur l’inéligibilité des militaires et sur la durée de la transition. Les autorités de la transition ont violé ces principes et décisions.



De même que Moussa Faki Mahamat a été accusé d’avoir favorisé le Tchad en 2021, il est accusé aujourd’hui de vouloir le sanctionner. Aucun membre du CPS n’a contesté le rapport qu’il a présenté. Certains ont estimé qu’il faut continuer à accorder aux autorités de la transition un traitement dérogatoire, d’autres qu’il faut les sanctionner en suspendant le pays conformément aux règles invariable- ment suivies et mises en œuvre en matière de changement non constitu- tionnel de gouvernement. Le CPS n’est pas parvenu à un accord sur la question au cours de sa réunion tenue le 11 novembre.



Il devra prendre une décision et le Président de la Commission de l’UA l’appliquera, sans état d’âme, quelle qu’elle soit.