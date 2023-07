La France "condamne fermement toute tentative de prise de pouvoir" au Niger

La France se dit "préoccupée par les évènements en cours au Niger et suit attentivement l’évolution de la situation", selon une déclaration du ministère des Affaires étrangères ce 26 juillet 2023.



Elle condamne fermement toute tentative de prise de pouvoir par la force et s’associe aux appels de l’Union africaine et de la CEDEAO pour rétablir l’intégrité des institutions démocratiques nigériennes.



La situation est toujours confuse au Niger où des éléments de la garde présidentielle tentent de prendre le pouvoir.



"Tôt ce mercredi matin, des éléments de la garde présidentielle (GP) ont engagé un mouvement d'humeur anti-républicain et tenté en vain d'obtenir le soutien des Forces armées nationales et de la Garde nationale", a indiqué la Présidence de la République du Niger, sur les réseaux sociaux.



"Le Président de la République et sa famille se portent bien. L'Armée et la Garde Nationale sont prêtes à attaquer les éléments de la GP impliqués dans ce mouvement d’humeur s’ils ne reviennent pas à de meilleurs sentiments", a assuré le Palais.



Le communiqué de la Présidence du Niger a été supprimé de ses pages Facebook et Twitter peu après la publication.