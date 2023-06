La RCA prête à coopérer avec toute organisation envoyée par Moscou

La situation en République centrafricaine (RCA) n'a pas changé après le discours d'Evgueni Prigojine, fondateur du groupe Wagner.



En effet, les autorités sont toujours prêtes à coopérer avec la Fédération de Russie, rapporte le Financial Times, citant le conseiller présidentiel du pays et des diplomates.



Selon le journal, les diplomates centrafricains n'ont pas remarqué de changements évidents dans la situation après la mutinerie du groupe Wagner, et une source proche du président de la République centrafricaine, Faustin-Archange Touadéra, a déclaré au journal que les événements en Russie n'ont pas affecté la situation dans le pays africain.



Fidel Gouandjika, le conseiller principal du président, a cependant déclaré que les autorités centrafricaines seraient prêtes à coopérer avec toute organisation envoyée par la Russie.



« Si Moscou décide de les rappeler et de nous envoyer Beethoven ou Mozart au lieu de Wagner, nous les accepterons », a-t-il déclaré selon le journal. Auparavant, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, avait déclaré que plusieurs centaines de militaires russes, qui travaillent en République centrafricaine en tant qu'instructeurs, continueraient à poursuivre leur mission.



Pour rappel, dans la soirée du 23 juin, plusieurs enregistrements audio publiés, sur la chaîne Telegram du fondateur du groupe Wagner, ont exprimé des accusations envers les hauts gradés russes. Notamment, Evgueni Prigojine a prétendu que ses unités auraient été attaquées.



Le ministère de la Défense russe a démenti ces informations. Dans la foulée, le Service fédéral de sécurité (FSB) a ouvert une procédure pénale pour appel à une insurrection. Dans une allocution télévisée à la nation, le président russe Vladimir Poutine a qualifié les actions du groupe Wagner de mutinerie armée et de trahison, assurant que les contre-mesures seraient sévères.



Plus tard dans la journée, le président biélorusse Alexandre Loukachenko s'est entretenu avec Evgueni Prigojine en accord avec Vladimir Poutine, ce qui a abouti à un plan de désescalade. Le patron de Wagner a déclaré que ses unités paramilitaires, qui entre-temps faisaient route vers Moscou, retournaient dans les camps de base.



L’affaire pénale contre M. Prigojine a été par la suite close, et les combattants de Wagner qui ont pris part à la mutinerie, ne seront pas poursuivis « compte tenu de leurs exploits sur le front ».