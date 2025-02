La République islamique d'Iran se dit engagée à soutenir le Burkina Faso

À la sortie de cette entrevue, l'ambassadeur iranien, M. Mojtaba Faghihi, a exprimé sa satisfaction quant à la qualité des discussions avec le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo.



Cette rencontre lui a également permis de transmettre les félicitations du Président et du premier vice-président iraniens au Chef du Gouvernement pour sa nomination à ce poste.



« Je suis venu ici pour féliciter Son Excellence, le Premier ministre, pour sa nomination. Nous avons également échangé sur le développement et la coopération économique, ainsi que sur divers autres aspects de notre partenariat », a déclaré M. Faghihi.



Le diplomate iranien a également réitéré l'engagement de son pays à approfondir les relations avec le Burkina Faso.

« Mon Gouvernement m'a donné des instructions claires pour étendre notre coopération avec le Burkina Faso. Nous sommes heureux de constater une volonté réciproque d'intensifier nos liens et d'explorer de nouvelles perspectives de collaboration. L'Iran est prêt à apporter tout le soutien nécessaire au Burkina Faso », a-t-il confié.



M. Faghihi a exprimé la volonté de son pays à accompagner le Burkina Faso dans sa lutte contre le terrorisme et son développement socio-économique. Il a remercié le Chef du Gouvernement pour le soutien dont a bénéficié son pays de la part du Burkina Faso sur le plan international.



« La République islamique d'Iran est pleinement engagée à soutenir le Gouvernement burkinabè dans divers secteurs tels que l'agriculture, l'industrie, la médecine et la culture. Nous sommes convaincus que sous le leadership du capitaine Ibrahim Traoré, le Burkina Faso pourra surmonter les défis actuels et assurer une sécurité totale tout en développant son économie », a-t-il affirmé.



Le Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo a rassuré le diplomate iranien de sa disponibilité pour le renforcement de la coopération. Il a affirmé que le Burkina Faso est en phase avec la lutte que mène l'Iran contre la domination et lui réitère son soutien.



La relation entre le Burkina et l’Iran est dynamique, en témoigne la réouverture de l’Ambassade du Burkina Faso à Téhéran, en mai 2023 et l'organisation de la première commission mixte de coopération en octobre de la même année à Ouagadougou. La deuxième est prévue cette année à Téhéran.