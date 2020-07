La Turquie rend hommage au Tchad pour son soutien après le coup d'État avorté de 2016

Le représentant du président de l'Assemblée nationale, le député Adoum Hindi Achair, a souligné que "le devoir de mémoire n'est pas seulement le devoir de souvenir. C'est aussi et surtout le devoir moral de faire mieux, celui d'éviter que les mêmes choses ne se reproduisent, celui d'apprendre du passer pour travailler à un présent et un futur plus cléments."



D'après le député, "l'exemple du peuple Turc a aujourd'hui une valeur d'actualité. Ce peuple a prouvé à la face du monde, tout ce qu'une Nation, riche de son histoire et unissant ses forces, est capable de réaliser pour surmonter l'insurmontable."