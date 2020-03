La coalition Fils du Tchad appelle les commerçants à la responsabilité sociale

Le président de la coalition Fils du Tchad, Faycal Hissein Hassan, a appelé samedi les citoyens à respecter les mesures de prévention face à la pandémie du coronavirus.



Il a invité la population, les organisations religieuses, les tenanciers et les commerces (en gros et en détail) au respect strict des mesures prises par le Gouvernement à travers la cellule de veille et de sécurité sanitaire.



Faycal Hissein Hassan a formulé des recommandations à la population : la prise en compte des lignes directrices de l'OMS pour la prévention contre l'infection au Covid-19, à savoir les règles élémentaires d'hygiène et d'assainissement.



"Le Covid-19 ne circule pas mais ce sont les gens qui le font circuler", a-t-il rappelé.



La coalition Fils du Tchad appelle à une prise de conscience générale, à la vigilance, et la sérénité de la population devant cette crise sanitaire sans précédent.



Elle invite la population en provenance des pays touchés par l'épidémie d'aller se faire volontairement dépister, ou d'appeler le numéro vert "1313" pour une prise en charge immédiate.



De même, elle en appelle à la responsabilité sociale des commerçants et vendeurs de produits de survie.



La coalition Fils du Tchad se félicite des mesures prises par les autorités sanitaires, de leur clairvoyance et promptitude dans la gestion du Covid-19.



Elle invite les partenaires du Tchad et bailleurs de fonds à épauler le Gouvernement en moyens techniques, matériels et financiers pour prévenir et contenir efficacement le Covid-19.



Par ailleurs, elle convie toutes les couches socio-économiques et politiques, en particulier la société civile, à s'investir contre le Covid-19 car "il n'épargne personne.et c'est un défi qu'il faut relever ensemble."