"La coopération militaire entre le Tchad et la Russie s’intensifie", selon l'ambassadeur tchadien

"La coopération militaire entre le Tchad et la Russie s’intensifie surtout dans le domaine des achats d’équipements militaires, parce que les équipements militaires russes sont pratiques, simples et accessibles à tout le monde", a-t-il expliqué lors d’une conférence de presse consacrée au 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Russie et le Tchad.



M. Mahamoud a rappelé que "80% des armes ou équipements militaires [de son pays] sont d’origine soviétique" et qu’une vingtaine de militaires tchadiens sont en formation dans des instituts militaires russes.



"Chaque année, nous avons une conférence ou des rencontres entre les ministères de la Défense ou de la Sécurité ici à Moscou", a poursuivi l’ambassadeur tchadien, qui relève par ailleurs que la coopération entre Moscou et N’Djamena n’est pas "orientée contre un pays quelconque, mais ce sont des relations pour les équipements, de formation et de modernisation".



Une conférence de presse consacrée au 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Russie et le Tchad, ainsi qu'aux perspectives de coopération culturelle avec les pays africains, a été organisée ce jour au siège de l’agence de presse TASS à Moscou. Parmi les intervenants, on peut noter Adam Bechir Mahamoud, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Tchad auprès de la Fédération de Russie, Sergueï Dvorianov, directeur de la communication du BCMF (Forum des médias des Brics), et la réalisatrice et productrice d'origine mozambicaine Daria da Conceiçao, qui ont, entre autres, parler du potentiel économique, touristique et culturel des relations bilatérales entre la Russie et la République du Tchad, ainsi que de l'importance de développer des projets communs dans le domaine de la culture et de l'art avec les pays du continent africain.