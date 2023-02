La jeune artiste Atomik lance son premier clip "Bloqué" au Tchad

Atomik a déclaré qu'elle souhaitait interpeller toutes les femmes à briser les barrières qui les empêchent de réaliser leurs rêves et d'être plus indépendantes. Elle a invité les femmes à faire confiance en elles-mêmes et à ne compter que sur elles pour relever les défis.



Elle estime que de nos jours, certains hommes ne veulent pas que les femmes les dépassent, que ce soit dans le travail ou en tant qu'influenceuses, et qu'ils ne recherchent que des femmes au foyer. C'est pourquoi elle a appelé les femmes à être fortes et indépendantes.



Le nouveau clip Bloqué sera disponible à 18 heures ce soir N'djaména sur toutes les plateformes de médias sociaux. La jeune artiste Atomik présente avec ce clip un message important pour les femmes du Tchad et du monde entier, invitant à briser les barrières qui peuvent les empêcher de réaliser leurs rêves et d'être plus indépendantes.