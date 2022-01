La plateforme "Le Tchad D'abord" défend le bilan à mi-parcours du CMT

N'Djamena - La plateforme "Le Tchad D'abord" fait un bilan à mi-parcours de la période de transition, à quelques semaines du dialogue national inclusif.



Le porte-parole Djadodde Bekoutou Isidor s'est exprimé ce 26 janvier. Il explique que durant neuf mois, des grandes décisions, qui ont fait l'unanimité des tchadiens, ont été prises par le CMT.



La plateforme note avec satisfaction le retour au pays des exilés politiques, des activistes ainsi que la reconnaissance officielle du parti Les Transformateurs qui était, à un moment donné, au centre d'une grande polémique. Il est également à mettre à l'actif du président du CMT la libération sans condition des prisonniers de guerre, détenus depuis plusieurs années, défend "Le Tchad D'abord".



Djadodde Bekoutou Isidor ajoute que le PCMT a su prendre des bonnes décisions à l'issue des cris de coeur émis par ses compatriotes. Il salue l'exonération des droits et taxes à l'importation des denrées alimentaires et l'exonération des droits et taxes à l'importation des téléphones pour réseaux cellulaires sans fil et les machines automatiques de traitement de l'information.



"Ces actions ont donné le sourire à plus d'un et ont permis de faire rapprocher davantage les compatriotes que nous sommes durant cette transition", conclut le porte-parole de la plateforme "Le Tchad D'abord".