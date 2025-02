La région des Grands Lacs appelle à un cessez-le-feu immédiat en RDC

Réunis en sommet extraordinaire, les dirigeants de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Est (EAC) et de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) ont pris des décisions fortes pour mettre fin aux hostilités dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC).





Des mesures concrètes pour la paix



Les recommandations issues de ce sommet sont claires :



Cessez-le-feu immédiat et inconditionnel : Toutes les parties prenantes au conflit sont appelées à cesser immédiatement les hostilités.

Toutes les parties prenantes au conflit sont appelées à cesser immédiatement les hostilités. Réouverture de l'aéroport de Goma : La reprise des activités aéroportuaires à Goma est essentielle pour faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire et la libre circulation des personnes.

La reprise des activités aéroportuaires à Goma est essentielle pour faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire et la libre circulation des personnes. Rapatriement des dépouilles et des blessés : Les corps des victimes doivent être rapatriés et les blessés pris en charge.

Les corps des victimes doivent être rapatriés et les blessés pris en charge. Dialogue inclusif : Un dialogue inclusif entre toutes les parties prenantes est nécessaire pour trouver une solution durable au conflit.

Un dialogue inclusif entre toutes les parties prenantes est nécessaire pour trouver une solution durable au conflit. Reprise des processus de Nairobi et de Luanda : Ces processus de paix doivent être renforcés et complétés pour aboutir à une solution politique négociée.

Ces processus de paix doivent être renforcés et complétés pour aboutir à une solution politique négociée. Neutralisation des groupes armés : Les groupes armés, notamment le M23, doivent être neutralisés et les troupes rwandaises doivent se retirer du territoire congolais.

Les groupes armés, notamment le M23, doivent être neutralisés et les troupes rwandaises doivent se retirer du territoire congolais. Lutte contre les discours de haine : Les discours incitant à la violence doivent être condamnés et combattus.



Un engagement fort de la communauté internationale





Ces décisions témoignent de la volonté de la communauté internationale de mettre fin à la crise en RDC. Les dirigeants de la région ont appelé à une mobilisation de tous les acteurs pour soutenir la mise en œuvre de ces recommandations.





Les défis à relever





La mise en œuvre de ces décisions ne sera pas sans difficulté. Les groupes armés seront-ils prêts à déposer les armes ? Le gouvernement congolais parviendra-t-il à rétablir l'autorité de l'État dans les zones en conflit ? Les pays de la région parviendront-ils à coordonner leurs efforts ?