INTERNATIONAL La société internationale islamique de financement du commerce double ses efforts de financement

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 4 Novembre 2019 modifié le 4 Novembre 2019 - 16:51



Djeddah, Arabie Saoudite – La Société Internationale Islamique de Financement du Commerce (ITFC) a annoncé aujourd’hui d’importantes avancées de ses initiatives de financement du commerce au troisième trimestre 2019, stimulant une croissance inclusive dans les pays membres de l'OCI grâce à des transactions de financement totalisant 2,2 milliards USD.



D’importants accords-cadres ont été signés avec Djibouti, le Kirghizistan, le Sénégal, la Tunisie et l'Ouzbékistan en vue de renforcer les liens avec les pays membres de l'OCI, d’assurer des Lignes de Financement essentielles aux banques locales, de soutenir les PME et le développement de la finance islamique. Les importations de produits essentiels tels que les produits pétroliers seront également financées par ces accords, de même que le soutien pratique au développement des entreprises.



Selon le Directeur Général de l’ITFC Ing. Hani Salem Sonbol, « Les marchés de l’OCI présentent un immense potentiel économique qui reste encore largement inexploité. Les initiatives de l’ITFC en faveur du développement du commerce de l’ITFC visent à soutenir la transformation structurelle de ces pays et de la diversification économique par le biais d’un portefeuille diversifié ciblant les secteurs cruciaux, de l’énergie à l’agriculture, en passant par le secteur privé. La signature de ces accords témoigne de notre engagement à développer des relations stratégiques avec les pays membres de l'OCI, une étape cruciale vers une croissance socio-économique inclusive. »



Evènements majeurs en Afrique au courant du troisième trimestre 2019



Un accord-cadre de trois ans avec Djibouti



En septembre 2019, l’ITFC a signé avec la République de Djibouti un accord-cadre de 600 millions USD, en vue de soutenir l'exportation de produits agricoles et l'importation de produits énergétiques tels que le pétrole brut, les produits pétroliers raffinés et les intrants agricoles. L'accord assure également des lignes de financement aux banques locales dans le but de soutenir les PME et la mise en œuvre de Solutions Commerciales Intégrées à Djibouti. Celles-ci comprennent des projets de renforcement des capacités liées au commerce dans le but de soutenir le secteur énergétique.



L’accord comprend également le renforcement des capacités nationales de stockage et de raffinage du pétrole, destiné à soutenir l’ambition de Djibouti de devenir une plaque tournante du commerce de l’énergie en Afrique de l’Est.



Depuis 2008, ITFC a mobilisé un financement total de 650 millions USD pour la République de Djibouti afin de soutenir le secteur de l’énergie du pays.



Un accord-cadre de cinq ans avec le Sénégal



Un accord-cadre d'un montant de 1,5 milliard USD a été signé en juillet 2019 avec la République du Sénégal en vue de financer l'importation d'intrants agricoles et de denrées alimentaires et l'exportation de produits agricoles clés tels que les arachides. L’accord prévoit également un soutien dans les secteurs clés tels que l’énergie et les PME.



La mise en place de facilités de financement aux banques locales et de programmes de renforcement des capacités liés au développement du commerce est également prévue pour soutenir les exportateurs privés et promouvoir le commerce.



Avec des programmes de financement et de facilitation du commerce à hauteur de 441 millions USD en faveur des pays de l'Afrique de l'Ouest et de ses secteurs critiques tels que l'agriculture et l'énergie, l’ITFC soutient activement le développement du commerce au Sénégal depuis sa création en 2008.



Un Murabaha avec la Tunisie



En juin 2019, l’ITFC a signé un Murabaha de 136 millions USD avec la République de Tunisie en vue de garantir l’accès à une énergie fiable aux ménages et aux entreprises du pays, ainsi que l’approvisionnement en produits pétroliers essentiels. Depuis sa création en 2008, l’ITFC a mobilisé plus de 1,15 milliard USD de financement en Tunisie, couvrant notamment les secteurs de l'énergie, de l'acier et des produits chimiques.



Solutions de Développement du Commerce pour les Marchés de la CEI



Ligne de financement en Ouzbékistan via la banque Turon



En juillet 2019, l’ITFC a octroyé une ligne de financement de 6 millions USD à la banque Turon en République d'Ouzbékistan. En facilitant l’importation de matières premières et de machines pour les secteurs axés sur l’exportation et la substitution à l’importation, le financement soutiendra les PME et le secteur privé au sens large, contribuant indirectement au développement de l’exportation dans le pays. Une majorité des bénéficiaires sont des PME orientées vers l’exportation.



Selon les estimations, jusqu'à 20 entités du secteur privé (sociétés et PME) seront éligibles pour des lignes de financement dans le cadre de l'accord.



Un Murabaha avec Mol Bulak en République Kirghize



Également en juillet 2019, un Murabaha de 2 millions USD a été signé avec Mol Bulak Finance (MBF) en République Kirghize. L'accord aidera MBF à financer entre autres les besoins des PME et des agriculteurs en diesel, produits pétroliers, semences et engrais.



MBF est l’une des principales institutions financières du pays axées sur le développement de l’entreprenariat féminin. À ce titre, cette initiative est conforme au mandat de l’ITFC de promouvoir un développement inclusif dans les pays de l’OCI.



Par cet accord, MBF augmentera également le financement islamique de la banque et jouera un rôle pertinent dans le développement du financement du commerce islamique au Kirghizistan.





