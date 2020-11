La tchadienne Zara Ratou élue membre du comité des droits de l'enfant des Nations-Unies

La tchadienne Zara Ratou a été élue mardi 24 novembre en tant que membre du comité des droits de l'enfant des Nations-Unies (CRC) pour le mandat 2021-2025, informe le ministère des Affaires étrangères sur sa page Facebook.



Fonctionnaire de l'administration tchadienne, Zara Ratou est directrice de l’enfance et Coordinatrice du programme de protection de l’enfant au ministère de la Femme et de la Protection de la petite enfance.



Les élections qui se sont déroulées au siège des Nations Unies, à New York, à l’occasion de la 18ème réunion des États parties à la Convention relative aux droits de l’enfant.



Le Comité des droits de l’enfant est un des organes des droits de l’homme des Nations Unies, en charge notamment de surveiller la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant. Il est composé de 18 experts indépendants.