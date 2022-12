Le Burkina Faso demande à la Chine de lui fournir de l’armement militaire

"Les nouvelles autorités burkinabè sont dans une dynamique de diversification des partenariats, en matière de coopération", explique la Primature. Au cours de cet entretien, le chef du Gouvernement a décliné à son hôte, les domaines de coopération où il souhaite une intervention de la Chine.



« Nous voulons nous développer par nos propres moyens, mais nous sommes limités sur les plans technique et financier », a laissé entendre le chef du gouvernement.



Le premier domaine, qu'il a qualifié de « problème sérieux » est celui de la lutte contre le terrorisme.



Selon lui, la participation de la Chine dans le domaine militaire, pourrait se traduire par la fourniture d'armements, en vue d'appuyer l'armée burkinabè.



Au titre des domaines de coopération où le Premier ministre a souhaité une intensification des relations sino-burkinabé, l'on peut aussi citer l'enseignement supérieur.



« La Chine est le pays qui produit le plus d'ingénieurs dans le monde. Nous souhaitons que les écoles d'ingénieurs chinoises puissent recevoir nos étudiants », a-t-il affirmé.



Dans le secteur agricole, il a souhaité de la Chine, la construction d'usines, afin de relever les défis de la conservation et de la transformation des produits, notamment la viande, le lait, la tomate, etc.



« Nous produisons beaucoup d'or, mais notre or est vendu à l'état brut à l'étranger. La Chine peut nous aider à raffiner notre or sur place. Il en est de même pour la production du coton, où la Chine peut implanter des industries, afin de transformer notre coton sur place », a-t-il exhorté.



Ensuite, il a souligné que la Chine peut intervenir dans l'organisation à la base des communautés.



A son avis, c'est un domaine dans lequel la Chine s'est appuyée pour se construire.



Dans le domaine du transport aérien, Me Apollinaire Joachimson Kyelem de Tambela a également invité à l'instauration d'un vol direct Pékin-Ouagadougou.



Le diplomate chinois a abondé dans le même sens, en reconnaissant que le Burkina Faso et la Chine peuvent intensifier leur coopération dans plusieurs domaines. Néanmoins, il a indiqué que la Chine intervient déjà dans plusieurs domaines que sont la santé, l'énergie, l'agriculture, etc.



Sur le plan militaire, il a signalé que la Chine soutient les actions des autorités burkinabè.



« Selon notre plan, nous allons livrer du matériel militaire au Burkina Faso, pour l'aider dans la lutte contre le terrorisme », a promis le diplomate.