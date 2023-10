Le Fonds saoudien pour le développement inaugure une nouvelle école publique au Tadjikistan

Étaient présents à la cérémonie d'inauguration le Représentant du Gouvernement de la République du Tadjikistan, S.E. Akramzoda Mahmadyusuf, l'ambassadeur saoudien au Tadjikistan, S.E. Waleed Alreshiadan ; le président du district de Shahrinav, Valizoda Abduqodir, et le directeur de l’Unité de la mise en œuvre du projet, Vohidzoda Umeda, ainsi que d'autres responsables des deux côtés.



Le nouvel établissement permettra de répondre aux besoins éducatifs du pays et accueillera 620 élèves, repartis en 36 salles de classe. C'est l'une des 34 nouvelles écoles bâties dans le cadre de la quatrième phase du projet.



En outre, ce projet contribuera à réaliser les ODD des Nations Unies, en particulier l’ODD 4, Éducation de qualité, et l’ODD 8, Travail décent et croissance économique.



Le Vice-ministre de l'Éducation et des Sciences de la République du Tadjikistan, S.E. Abdullzoda Ziyodullo a déclaré : « Je tiens à remercier le Royaume d'Arabie saoudite pour le soutien au projet de développement qu'il a fourni dans le secteur de l'éducation, par le biais du FSD. L’éducation est essentielle pour soutenir les plans de développement du Tadjikistan et est étroitement liée à la croissance socio-économique de notre pays et à la prospérité de notre peuple ».



Pour sa part, le PDG du FSD, S.E Sultan Al-Marshad, a souligné : « Le FSD croit en l'importance de l'éducation, qui s’avère indispensable pour l'autonomisation de tous les étudiants. Il vise à renforcer leurs compétences, développer leurs aptitudes, améliorer leurs capacités et les qualifier pour des opportunités vitales dans la vie. L’inauguration de cette école fait partie d’un projet éducatif plus vaste visant à améliorer l’écosystème de l’éducation du Tadjikistan dans l’ensemble du pays ».



L’inauguration de l’école s’inscrit dans le cadre du soutien continu du FSD au secteur éducatif du Tadjikistan. En effet, le FSD a financé 4 projets de développement dans le secteur de l'éducation pour construire et équiper 57 écoles secondaires en 4 phases, dans différentes régions, pour un montant total de 75 millions de dollars américains. Le FSD a également financé 12 projets de développement au Tadjikistan, d'une valeur de plus de 193 millions de dollars américains, dans différents secteurs clés.