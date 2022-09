Le GRAC-Tchad exige la libération immédiate de Ahmat Larry et Brahim Oumar

Abbami Oumar et les membres du GRAC-Tchad appellent les autorités tchadiennes à remettre en liberté immédiatement et sans condition Ahmat Haroun Larry et Brahim Oumar alias Yves. Ils demandent de traduire en justice tous les agresseurs de la rixe survenue début août.



Les membres du GRAC-Tchad exhortent les autorités à "mettre un terme à la répression que subissent ceux qui expriment de manière pacifique leur opposition et à garantir les droits fondamentaux".



Dr Abbami Oumar estime que la détention des deux hommes "n'est rien d'autre qu'une illustration supplémentaire de la répression généralisée à l'encontre de toutes les voies dissidentes au Tchad".