Le Laboratoire d'analyses Géologiques du Ministère des Mines et de la Géologie du Tchad est à votre service !

Son laboratoire est équipé d'instruments de pointe et d'une équipe d'experts expérimentés qui peuvent analyser une large gamme d'échantillons, y compris des roches, minerais, sols et eaux

Il offre une large gamme de services d'analyse, notamment: analyse chimique, analyse minéralogique, analyse pétrographique et géochimie. Il fournit ses à clients des services de haute qualité à des prix compétitifs.



Voici quelques-uns des avantages de choisir le Laboratoire d'analyses Géologiques du Ministère des Mines et de la Géologie du Tchad. Il est équipé d'experts expérimentés. Son équipe possède une vaste expérience dans l'analyse d'échantillons géologiques. Il a des instruments de pointe qui les permettent d'effectuer des analyses précises et fiables.



Ne laissez pas vos analyses géologiques entre les mains de n'importe qui. Contactez le Laboratoire d'analyses Géologiques du Ministère des Mines et de la Géologie du Tchad dès aujourd'hui !